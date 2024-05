Franzone presenta il programma, domani verranno esposti tutti i punti del progetto

Gela. Domani sera sarà la volta del candidato a sindaco Filippo Franzone e del gruppo che lo sostiene. Nella sede elettorale, in corso Vittorio Emanuele dalle 19, sarà esposto il suo programma. È tra i fondatori del Comitato per lo sviluppo dell’area gelese e per anni si è intestato causa che toccano la città. Con una lista e sostenuto dal Popolo della famiglia , dai liberalsocialisti, Gran Sicilia e Unità Siciliana-Le Api, Franzone prova a far breccia tra i blocchi e tra le coalizioni multiliste.