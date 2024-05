Strutture ovile non in regola, nell’area rifiuti speciali, masserizie e roghi: “Da demolire”

Gela. Va demolito e il settore comunale urbanistica ha rilasciato un’ordinanza in tal senso. Il provvedimento riguarda un ovile indicato come abusivo e privo di qualsiasi autorizzazione, individuato e sequestrato nella zona di contrada Piana del Signore. Lo scorso febbraio, i carabinieri del Noe arrivarono nell’area (estesa per circa diecimila metri quadrati), rilevando una lunga sequela di violazioni e non solo urbanistiche. Venne accertata la presenza di masserizie di ogni tipo, di rifiuti speciali e di zone segnate da incendi. L’attività venne segnalata alla procura e furono identificati coloro che la portavano avanti, tutti dello stesso nucleo familiare. L’ordinanza di demolizione è indirizzata proprio a loro e all’ex Asi, ente proprietario dei terreni dove nel tempo è sorto l’insediamento.