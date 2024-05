I socialisti nell’agone locale ed europeo: Lo Nigro, “scelte di centrosinistra”

Gela. I socialisti si sono chiamati a raccolta e lo hanno fatto con l’arrivo in città di Bobo Craxi. Insieme a Luca Ballatore (candidato alle europee), al segretario provinciale Roberto Messina e allo storico riferimento Salvatore Placenti, si sono mossi tra temi locali ed europei. Il gruppo socialista sta nell’esperienza “Stati Uniti d’Europa”, con tra gli altri i renziani di Italia Viva. All’iniziativa, il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano (i socialisti non si sono ufficialmente schierati fino ad ora ma potrebbe esserci un sostegno nel contesto progressista). Piero Lo Nigro, già consigliere comunale, ha coordinato i lavori e organizzato il confronto. L’esponente socialista è stato vicino alla candidatura a sindaco e ha già spiegato di non aver apprezzato la condotta dei grillini e del vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, che hanno virato su Di Stefano. Il metodo non lo ha ritenuto “terzo”. “Faremo scelte nel centrosinistra, siamo persone serie”, ha sottolineato Lo Nigro rivolgendosi ad un pubblico nel quale si sono visti il dem Guido Siragusa e l’ex consigliere comunale Salvatore Gallo (che ha già annunciato il supporto a Di Stefano).

Lo Nigro ha riaperto il nodo del comparto agricolo e i temi europei non possono sottovalutare questo capitolo. Dighe in condizioni precarie, campagne prive di infrastrutturazione, allarme costante per la siccità e la totale assenza di una filiera della trasformazione, sono i “mali” di un territorio che non può essere solo subalterno al concetto di “sostenibilità ambientale”. I dettami del Movimento cinquestelle convincono poco Lo Nigro e il gruppo socialista. Di Stefano ha chiesto sostegno per il territorio, anzitutto nel dibattito europeo. “Avremo bisogno di professionisti come Lo Nigro – ha detto – c’è la programmazione 2021-2027 e in questo territorio i fondi ammontano a circa 70 milioni di euro. Non si possono perdere occasioni come questa”.