Schizofrenia, escalation tra i giovani al CSM di Gela

Gela. La schizofrenia è una malattia psichiatrica cronica molto grave in grado di influenzare il modo in cui una persona pensa, sente, e si comporta a seguito di una ridotta comprensione di ciò che è o non è reale.Si stima che nel mondo vivano 24 milioni di schizofrenici.

” Anche nel nostro territorio il centro di salute mentale sito in via Madona del Rosario segue oltre mille pazienti provenienti dal distretto che include Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera. ” ha dichiarato il Giuseppe Arancio responsabile del centro di salute mentale di Gela. Dal 24 Maggio,la giornata mondiale di sensibilizzazione nei confronti di questa malattia , sono partite diverse iniziative proprio per far conoscere i sintomi e i servizi a supporto delle famiglie.

” Il nostro supporto non è indirizzato esclusivamente al paziente – aggiunge la dottoressa Viviana Cona, dirigente psicologa del csm gelese- il nostro lavoro consiste nell’attenzionare anche le famiglie e accompagnarli in questo lungo percorso.”

La schizofrenia colpisce circa 24 milioni di persone al mondo, con un tasso di una ogni 300, lo 0,32%. Un tasso che sale allo 0,45%, se si considerano i soli adulti. La comparsa di questo disturbo si ha spesso tra l’adolescenza e i vent’anni e interessa in modo uguale uomini e donne.

“Nonostante le campagne di sensibilizzazione la salute mentale viene messa sempre in secondo piano- dichiara Maria Grazia Fasciana, assistente sociale- è necessario che siano erogati maggiori fondi che possano permetterci di operare nel modo migliore con i nostri pazienti”.