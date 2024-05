Sparò per minacciare un giovane, operaio condannato: torna in libertà

Gela. Sparò per intimidire un suo coetaneo, probabilmente a causa di precedenti dissapori personali. Un mese fa, al giovane operaio Andrea Romano è stata imposta la condanna a due anni e tre mesi. Non gli veniva contestato il tentato omicidio. Fece fuoco con una pistola, pare mentre l’altro giovane era in auto. Negli scorsi giorni, il collegio penale ha comunque revocato gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta della difesa, sostenuta dal legale Davide Limoncello. L’operaio non ha più altre restrizioni. I domiciliari gli erano stati concessi, con permessi lavorativi.