Nuova Città Gela piazza il colpo Todorova, cambi societari in vista: Panebianco presidente?

Gela. Neli Todorova è il primo colpo della Nuova Città di Gela in vista della stagione 2024/25. Centrale classe 1984 bulgaro-italiana, porta tanta esperienza alla formazione allenata da Massimo Bonaccorso, riconfermato negli scorsi giorni in qualità di tecnico della società non più giallonera ma, dalla prossima stagione, giallorossa. Per lei ultima stagione nella Stefanese Volley, con vittoria del girone B nel campionato di Serie C siciliano.

Inizia ufficialmente la off-season della Nuova Città di Gela, in attesa di scoprire l’identità dei soci che entreranno a far parte della società. Marco Scerra, per certo, non sarà più il patron della società. Il presidente del Gela Calcio ha affermato infatti di volersi dedicare interamente al progetto calcistico. Il candidato numero uno per ricoprire il ruolo di presidente pare essere Giuseppe Panebianco.