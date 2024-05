Calcetto & solidarietà al Memorial Totò Sauna, devoluti all’Airc 850 euro

Gela. La memoria non si cancella, così come l’amicizia che legava tante persone a Totò Sauna, ispettore di polizia municipale, tifosissimo della Roma, impegnato nel sociale con gli scout, giornalista passionale e appassionato, come ogni cosa in cui si cimentava.

La seconda edizione del memorial che porta il suo nome si è concluso ieri sera con la finale del torneo di calcio a cinque, la relativa premiazione e festa finale. Peppe Di Pietro, Vincenzo Orlando, Carmen Muccio, i gruppi scout e gli altri amici hanno organizzato un evento che ha richiamato al Pignatelli tante persone all’insegna dello sport e dell’amicizia.

Il torneo dei grandi è stato vinto dai giornalisti/amici di Totò, che hanno battuto in finale i vigili urbani 3-0. Terzo posto per il Club Roma e quarto per gli Scout. I giornalisti hanno però scambiato il loro premio con gli scout perché era importante partecipare, e non vincere. Presente anche Maria Pia, moglie di Totò, che ha ringraziato tutti per l’affetto che viene continuato a mostrare.