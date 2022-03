Parco Archeologico, Regione approva il bilancio di previsione

Gela. Almeno sulla carta, dovrebbe essere una fase molto importante, quella in atto, per il rilancio dei siti archeologici locali. Il nuovo Museo del mare e la riqualificazione di quello regionale, sono dei passaggi che si attendevano da anni. Più in generale, si mira a collocare i siti locali in un più ampio circuito di turismo culturale e non solo. Anche da questo punto di vista pare collocarsi l’adesione al progetto “Costa del mito”, presentato ieri ad Agrigento. La Regione, attraverso l’assessore Alberto Samonà, intanto dà fiducia ai numeri del Parco Archeologico di Gela, diretto da Luigi Gattuso. E’ stato infatti approvato il bilancio di previsione 2022-2024. L’assessorato ai beni culturali, attraverso il dipartimento, ha valutato il documento finanziario e dato il via libera all’atto e ai relativi allegati. Era un adempimento necessario, visto che tocca all’assessorato monitorare i diversi Parchi archeologici regionali, compreso quello locale.