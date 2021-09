Pari di prestigio per il Gela C5 contro la Gear

Gela. Una buona occasione per il Gela C5 per testare il proprio livello di preparazione in vista del debutto in campionato in Serie C2 previsto per il 25 settembre. Ieri sera presso il PalaLivatino, la squadra allenata da Enzo Fecondo conclude l’amichevole contro il Gear Siaz Piazza Armerina in Serie A2 pareggiando 3 a 3. Il primo tempo finisce 1 a 1 con rete al 20esimo minuto per il Gela C5 di Di Bartolo, seguita da quella della Gear segnata da Fabinho con una splendida serpentina.