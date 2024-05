“Parole Di Stefano fanno piacere, non ho deciso”, Siragusa: “Non dimentichiamo le priorità della città”

Gela. Potrebbe rappresentare un apporto di valore per la coalizione dell’agorà politica. L’esponente dem Guido Siragusa, che lo scorso anno ha lasciato la guida del partito, sta valutando le prossime mosse. “Le parole di Terenziano Di Stefano mi lusingano – dice riferendosi a quanto spiegato dal candidato a sindaco pronto ad accoglierlo – sto valutando. La lista del Pd non la conosco. Ho parlato con il commissario Arancio. Voglio capire se nella lista ci sarà un’adeguata rappresentanza femminile e di giovani. In campagna elettorale, c’è la caccia al candidato. Un contributo, diretto o meno, lo voglio dare”. Siragusa, per ora, non è tra i nominativi della lista del Partito democratico. Nei mesi, i rapporti con la dirigenza non sono stati idilliaci, tutt’altro. In questa fase, non è comunque da escludere che alla fine l’ex consigliere comunale decida di collocarsi tra le fila del proprio partito. “Ho un dovere morale anzitutto verso me stesso, mi interessa la coereanza – precisa – e vorrei rimanere in questo contesto politico e nel partito. Non ho ancora deciso”. Una richiesta la fa a Di Stefano e a tutti gli alleati.