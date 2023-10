Parte la stagione della Melfa’s, prima trasferta sul parquet di Milazzo

“Il roster di serie C della Svincolati Academy – dice coach Bernardo – è lo stesso che prenderà parte al campionato Under 19 Eccellenza, avendo reclutato il meglio degli atleti della fascia di età che va dal 2005 al 2006 in Sicilia, Calabria e all’estero. Sarà una partita ostica, dal canto nostro abbiamo maggiore esperienza e su questo aspetto dovremo costruire il risultato. Siamo ancora in una fase di grande rodaggio nella quale i nuovi arrivati si stanno inserendo nel gruppo, assimilando i meccanismi di gioco”.