“Partito sia unito”, Abela: “Un nuovo corso ma non accettiamo chi sta nella zona grigia”

Gela.“Un nuovo corso per l’intero partito”. La vittoria del neo segretario nazionale Elly Schlein, che ha avuto la meglio anche in città, potrebbe essere uno start importante negli equilibri locali. Il vicesegretario cittadino Licia Abela si è schierata da subito con Schlein, dando vita al comitato. Un’affermazione importante per la leva giovane dei democratici locali. Abela, però, non spinge sulle divisioni e richiama l’importanza di un partito coeso. Non a caso cita anche i dirigenti storici, schierati con Bonaccini. “A nome del comitato a supporto della nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, con accanto Maria Ferrara, Peppe Favitta, Tiziana Iozza e Giovanni Ferro, non posso che esprimere, con immenso orgoglio, un ringraziamento sentito nei confronti di tutte le cittadine ed i cittadini che ieri hanno affollato il nostro gazebo. È stata una partecipazione straordinaria – dice Abela – numerosa, democratica. Il risultato ottenuto traccia in maniera inequivocabile un nuovo corso per l’intero partito in tutte le sue diramazioni e la vittoria conseguita è una festa che deve spronarci a rimanere uniti seguendo il corso della storia, adattandoci ai bisogni dei cittadini, ascoltando le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori, di chi rivendica un diritto civile, di chi vuole preservare il nostro pianeta. Un ringraziamento particolare va all’onorevole Giuseppe Arancio, al consigliere comunale Gaetani Orlando, a Peppe Di Cristina, all’onorevole Lillo Speziale, valori avversari che hanno dimostrato lealtà nella serratissima competizione”.