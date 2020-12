Passa proposta su progetti da 45 milioni, Di Stefano: “Serve governance politica forte”

Gela. Potenzialmente, se l’istruttoria avesse successo per i tre progetti che l’amministrazione intende far finanziare con fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle casse del municipio potrebbero arrivare non meno di 45 milioni di euro. Ieri, dopo quanto aveva anticipato il vicesindaco Terenziano Di Stefano, la giunta ha autorizzato l’avvio della procedura per la partecipazione al programma “Qualitabitare”, che attraverso il ministero stanzia fondi per progetti di riqualificazione di aree urbane e per lo sviluppo del tessuto socio-economico. E’ stato lo stesso assessore a portare in giunta il provvedimento e si è provveduto ad individuare il rup, che sarà l’ingegnere Grazia Cosentino. Un provvedimento arrivato nel corso di una giornata, quella di ieri, fatta di incontri, anche politici. Il sindaco ha avuto interlocuzioni con diversi consiglieri di maggioranza. Anche il vicesindaco, che fa parte del gruppo civico che sostiene l’avvocato, è convinto che sia fondamentale avere maggiore coesione. “Per il 2021, che politicamente sarà un anno cruciale anche per noi, bisognerà fissare un punto, per ripartire”, dice. L’assessore, che ha ormai un rapporto istituzionale sempre più stretto con il sindaco, fa capire che servirà un ruolo della politica, ancora più incisivo. “Per gestire tutti questi finanziamenti e fare in modo che si trasformino in ricadute concrete per la città – spiega – serve una governance politica fortissima. Piaccia o non piaccia, in città la politica la facciamo noi e i cittadini ci hanno votati per questo motivo”. Dovrà inevitabilmente salire di livello l’apporto politico ai processi decisionali, senza troppi condizionamenti esterni. “Ripeto, la governance deve essere politica e non di terze persone – continua – ognuno, dovrà seguire tutti questi procedimenti, da “Agenda urbana” al “Patto per il Sud” fino al porto. Ci sono milioni di euro già finanziati in favore della città”. E’ un punto che Di Stefano ha più volte richiamato, calcolando in almeno 120 milioni di euro l’ammontare dei fondi già stanziati per la città. Le procedure per concretizzare i progetti sono però spesso fin troppo farraginose, secondo l’assessore proprio perché fino ad oggi la politica non ha avuto piena contezza di tutti gli iter. Ritorna sulla proposta del Contratto istituzionale di sviluppo, avanzata dal ministro Giuseppe Provenzano, che assicurerebbe altre fonte di finanziamento al territorio. “Il Cis è uno strumento importante – aggiunge il vice di Greco – il ruolo del Pd? Devono essere loro a decidere come vogliono usare il contatto politico diretto che hanno con il ministro Provenzano. Possono tranquillamente seguire l’evolversi del Cis. Tutti dobbiamo responsabilizzarci, altrimenti sarà inutile”.