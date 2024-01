Passaggio a Catania, per Tar “carenza di interesse”: Franzone, “non ci fermiamo”

Gela. Un capitolo ancora del tutto aperto. Il passaggio alla Città metropolitana di Catania ritorna sotto i riflettori, dopo che il Tar, di recente, ha accertato la carenza di interesse a proseguire il procedimento amministrativo, attivato tra gli altri anche dal Comitato per lo sviluppo dell’area gelese. “Il 12 gennaio il Tar d Palermo ha pubblicato un decreto in cui dichiara che il ricorso di Gela per l’adesione alla Città Metropolitana di Catania è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti. Ma va precisato che lo stesso giudice amministrativo di primo grado, con propria ordinanza pubblicata il 6 aprile 2022, dichiarava che “resta impregiudicata la valutazione del Collegio circa l’ammissibilità del gravame in relazione alla titolarità, in capo ai ricorrenti, dell’interesse “differenziato e qualificato” all’impugnazione degli specifici atti richiamati in epigrafe”. Parimenti, anche il Cga a cui fece appello il Csag, con propria ordinanza pubblicata un mese e mezzo dopo, il 26 maggio 2022, dichiarava che “il Collegio stima preliminarmente necessario che, in sede di decisione del ricorso nel merito, vada verificata l’esistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo”. In altri termini, tanto il giudice amministrativo di primo grado, Tar, quanto il giudice amministrativo di secondo grado, Cga, prima di spiegarci nel merito il perché Gela ha deciso di aderire alla Città metropolitana di Catania ed invece è ancora nel libero Consorzio di Caltanissetta, ha messo seriamente in dubbio, anticipandolo palesemente e solennemente, la nostra titolarità a ricorrere per via amministrativa, giacché non figurava tra i ricorrenti almeno il sindaco, o un assessore ovvero ancora un consiliare comunale, certamente titolari in virtù dei rispettivi ruoli svolti, “dell’interesse differenziato e qualificato all’impugnazione degli atti”, così indica il coordinatore del Comitato Filippo Franzone. Prima la politica e adesso anche la giurisdizione, per Franzone, sembra non vogliano dare spazio all’iniziativa partita dal territorio.