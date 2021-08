Passaggio a livello di via Butera, automobile finisce contro le sbarre

Gela. Con la propria auto contro le sbarre del passaggio a livello di via Butera. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Alla guida della vettura c’era una giovane donna, che pare non abbia riportato particolari conseguenze. Le sbarre, in quel frangente, erano abbassate, ma sembra che l’auto sia andata comunque avanti, rimanendo incastrata. Anche altri automobilisti sono intervenuti per dare aiuto.