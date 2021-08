Trenta nuovi casi Covid e 43 guariti, lieve calo: Trainito, “politica più responsabile”

I nuovi casi in provincia sono di 8 pazienti di Niscemi, 4 di Campofranco, 3 di Caltanissetta, 2 di Serradifalco, 2 di Sommatino e uno di Santa Caterina Villarmosa. I guariti invece sono 8 di Riesi, 6 di Mazzarino, 6 di Caltanissetta, 2 di Niscemi, 2 di Vallelunga Pratameno e uno di San Cataldo. Il contagio ha toccato anche l’assise civica, con il caso del consigliere comunale Sandra Bennici, risultata positiva al Covid. “In momenti come questi, la classe politica è chiamata a dare l’esempio, con comportamenti responsabili, senza trincerarsi dietro la privacy che in questi contesti può apparire come un alibi per non assumersi le proprie responsabilità – dice il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito – chi rappresenta le istituzioni deve saper mettere da parte i propri interessi e deve dimostrarsi capace di saper privilegiare quelli dell’intera comunità”. Trainito è stato tra i primi a richiedere al presidente dell’assise civica di rendere pubblico l’elenco dei consiglieri vaccinati, soprattutto in una fase così delicata. “Le mie preoccupazioni – aggiunge – e i miei inviti ad una maggiore severità non erano sicuramente infondati”.