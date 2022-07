“Patto per il Sud”, definitiva l’aggiudicazione dei lavori di via Cairoli

Gela. E’ definitiva l’assegnazione dei lavori di riqualificazione del tratto di via Cairoli, che non era stato interessato da precedenti interventi. Un totale di circa 412 mila euro, con i lavori affidati alla cooperativa “Edile Vna”, di Raffadali nell’agrigentino. I tecnici del settore contabile dei lavori pubblici e quelli delle grandi opere pubbliche hanno concluso le verifiche, dopo l’espletamento delle procedure di gara, che risalgono allo scorso marzo. Il finanziamento rientra tra quelli del “Patto per il Sud”, che l’amministrazione comunale ha recuperato, per non perdere ciò che era già stato stanziato in passato. Nonostante le evidenti difficoltà di personale, il settore lavori pubblici, affidato all’assessore Romina Morselli, sta cercando di chiudere tutte le procedure in essere, così da partire con i cantieri, anche per il programma di finanziamento “Patto per il Sud”, che ad un certo punto sembrava decisamente in bilico.