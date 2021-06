Pd-M5s, intesa politca sempre più vicina anche in città: nuova opposizione a Greco

Gela. Rifiuti, portualità e una piattaforma programmatica che entro i prossimi mesi potrebbe essere ancora più completa, soprattutto a livello locale. Dem e grillini, ormai è evidente, il dialogo lo stanno strutturando, in vista anche delle regionali del prossimo anno. In questo fine settimana, il sottosegretario pentastellato Giancarlo Cancelleri e il segretario regionale dem Anthony Barbagallo, hanno organizzato una serie di incontri in tutte le province dell’isola. Doveva esserci un mini vertice anche con riferimenti locali, ad iniziare dal segretario provinciale dem Peppe Di Cristina, ma impegni lavorativi l’hanno fatto slittare. Cancelleri e Barbagallo hanno così deciso di fare tappa a San Cataldo, dove l’intesa è in vista delle prossime amministrative. Una cosa è certa, dem e grillini, anche a livello locale, parlano la stessa lingua politica e le intese su temi come rifiuti e porto, in consiglio comunale, hanno dato linfa ad una vera opposizione alternativa alla giunta Greco. Nessun rapporto diretto con le forze di centrodestra, ma invece il tentativo, ormai avviato, di mettere insieme un’opposizione tutta Pd-M5s. L’accelerazione, oltre che da Roma, è arrivata con la definitiva fine del rapporto tra il Partito Democratico e il sindaco Lucio Greco. Un incontro, su base provinciale, potrebbe concretizzarsi anche prima della pausa estiva. Non c’è nulla di scontato, ma anche i dem locali, guidati dal segretario Guido Siragusa, sembrano convinti che il nuovo centrosinistra cittadino possa trovare una base importante nel rapporto con i pentastellati, almeno quelli che guardano alla fase Conte e quindi anche alle mosse di Cancelleri. Tra i grillini locali, da tempo la linea non è affatto univoca e alcuni attivisti della prima ora hanno preso le distanze dalle scelte dei governi che il Movimento cinquestelle ha condiviso con Pd e altre forze nazionali. Temono che lo spirito originario sia stato sacrificato sull’altare della realpolitik. Di Cristina e i portavoce grillini, seppur mai ufficialmente, parlano da tempo, in un’ottica provinciale, guardando comunque a quello che si sta verificando all’assise civica.