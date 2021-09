“Pd non cambia posizione su Timpazzo”, Di Cristina: “Greco prenda distanze da Musumeci”

Gela. Il sindaco Lucio Greco, a conclusione dell’assemblea della Srr4 di questa mattina, non ha risparmiato neanche il Pd. I dem, che si sono schierati contro l’aumento dei conferimenti di rifiuti a Timpazzo, non hanno supportato la proposta dell’avvocato, che ha chiesto di bloccare i conferimenti ulteriori, fino all’incontro in Regione. “Anche i sindaci del Pd non hanno votato la mia proposta, schierandosi con quella del sindaco di Niscemi” ha detto. I vertici provinciali del partito, però, respingono le considerazioni del primo cittadino. “Il Pd non ha mai cambiato posizione sul caso Timpazzo – dice il segretario provinciale Peppe Di Cristina – noi eravamo in testa al sit-in che già si opponeva alle duecento tonnellate autorizzate dalla Regione e continuiamo ad essere contrari alla trasformazione di Timpazzo in pattumiera siciliana. Ci sono responsabilità diffuse e io penso che il presidente della Srr4 Filippo Balbo e l’amministratore della “Impianti Srr” Giovanna Picone debbano dimettersi. Le diatribe interne all Srr stanno danneggiando la città. Sulla proposta del sindaco Greco, i sindaci del Pd non hanno votato contro ma hanno preferito l’astensione, perché la richiesta è stata considerata inattuabile. Non siamo certo noi ad aver cambiato posizione su Timpazzo e non solo”. Di Cristina, probabilmente, si riferisce a decisioni non sempre politicamente coerenti dello stesso Greco, aspetto decisivo che ha indotto i dem a lasciare l’alleanza. “A Greco – dice ancora Di Cristina – chiediamo una posizione netta. Prenda le distanze dal presidente della Regione Nello Musumeci e dall’assessore Daniela Baglieri. Questo governo regionale, non solo sui rifiuti, sta devastando la città”.