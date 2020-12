“Pd vuole rientrare in maggioranza dopo no al bilancio?”, Incardona: “Non è un bus”

Gela. “E’ facile parlare di responsabilità e poi non votare il bilancio di previsione. Il Pd vuole rientrare in maggioranza? Non è un bus, dove si sale e si scende a piacimento”. Il consigliere Udc Salvatore Incardona fa capire che le parole del capogruppo dem Gaetano Orlando non gli sono piaciute. Ieri, il consigliere del Pd non ha escluso l’eventualità di un rientro in maggioranza del suo partito, ma solo se verrà garantito il “giusto spazio”. Lo stesso Orlando ha ribadito di non aver condiviso il sì di Greco all’ingresso in maggioranza proprio dei centristi, alle amministrative di un anno fa schierati con il candidato leghista. “Orlando, dopo un anno, dimostra di avere l’incubo Udc – aggiunge – noi abbiamo aderito ad un progetto e abbiamo fin dal primo momento spiegato le ragioni delle nostre scelte. Invece, Orlando prima ha dichiarato, anche in consiglio, che il Pd passava all’opposizione, mentre oggi già riapre ad un ritorno. Il Pd avrebbe potuto dimostrare responsabilità verso la città, sostenendo gli atti finanziari e il bilancio, cosa che invece non ha fatto. Probabilmente, non riesce ad integrarsi politicamente nel progetto dell’opposizione e vorrebbe rientrare”.