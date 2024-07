Pef e Tari, dopo le dure polemiche Cirignotta avanza la proposta: “Un regolamento anti-evasione”

A Palazzo di Città e all’amministrazione propone un regolamento anti-evasione. Ha trasmesso gli atti al municipio, rispondendo all’invito del primo cittadino, su eventuali iniziative da mettere in campo. “Uno degli strumenti per recuperare l’evasione sarebbe innanzitutto quello di dotare il Comune di un regolamento anti-evasione, contenente misure preventive per il contrasto dell’evasione dei tributi locali, sulla falsariga di quello che hanno varato altri enti locali siciliani, come il Comune di Palermo o il Comune di Siracusa. Questo regolamento trae la sua cornice giuridica nell’articolo 15 ter del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede “Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali”. Prevede che “gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività’, uniche o condizionate, concernenti attività’ commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità’ del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”. Il regolamento – continua – troverebbe la sua applicazione nei confronti dei contribuenti che, esercitando attività commerciali o produttive, si trovino in posizione di irregolarità tributaria, per il mancato pagamento dei tributi locali. Nella fattispecie, nel caso in cui sia verificata a carico del contribuente una irregolarità tributaria che configuri la violazione di omesso-parziale versamento dei tributi, per un importo minimo che dovrà essere definito dal consiglio comunale in sede regolamentare, il settore tributi procederebbe a segnalare periodicamente con cadenza mensile le irregolarità tributarie al settore Suap. L’ufficio competente provvederà a notificare al contribuente interessato apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di sospensione dell’attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni o altro atto similare e alle segnalazioni certificate di inizio attività, con la Scia, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari. Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 15 giorni successivi si procederà alla emissione del provvedimento di sospensione dell’attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune al contribuente interessato. Qualora il contribuente non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine di cui sopra, il settore Suap procederà con determina dirigenziale alla revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni oppure a disporre la cessazione dell’attività in caso di Scia. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con le procedure previste dai rispettivi regolamenti comunali, ravvedimento operoso, rateizzazione. Chiaramente un provvedimento di questa portata, deve passare da una interlocuzione con le associazioni datoriali, le quali avranno anche il compito di sensibilizzare gli iscritti all’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie. Dotare l’amministrazione di uno strumento più efficace per combattere l’altissima evasione è certamente importante. Tuttavia, per non aggravare una situazione economica che colpisce famiglie ed imprese, è necessario aprire un dialogo forte fra amministrazione e cittadini, individuando tempi e modalità di pagamento adeguati, personalizzati e dilazionati che premino coloro che decidono di mettersi in regola. Dialogo e collaborazione, in un momento difficile non solo per l’ente ma anche per cittadini ed imprese, devono essere i criteri sui quali improntare il rapporto fisco-contribuente”. L’ultima valutazione appare quasi consequenziale. “In caso di approvazione del regolamento anti-evasione, l’amministrazione dovrà riorganizzare e potenziare il servizio di riscossione dei tributi dal punto di vista logistico e di risorse umane”, conclude.