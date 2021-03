Pellegrino al congresso del Pd, “solo a titolo personale e non per DiventeràBellissima”

Gela. All’indomani del congresso cittadino del Pd, il commissario locale di DiventeràBellissima Michele Orlando ha alzato i toni, parlando di “scorrettezza” politica dei dem, che non hanno esteso alcun invito formale nè al gruppo del presidente della Regione Nello Musumeci né a partiti di centrodestra come Lega e Fratelli d’Italia. Orlando è stato poi più dettagliato nel contestare sia il ruolo del Pd in città sia quelle che considera incoerenze politiche, rispetto a ciò che sta accadendo al governo nazionale. Ieri, in assenza di un invito ufficiale al gruppo di Musumeci, al congresso dem è intervenuto il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, da poco passato proprio a DiventeràBellissima. Per evitare “incidenti diplomatici”, il consigliere spiega di aver partecipato solo “a titolo personale” e non in rappresentanza di DiventeràBellissima. “Io ero presente innanzitutto perchè invitato dal segretario provinciale Peppe Di Cristina, al quale come detto altre volte mi lega una profonda amicizia, nonché in ragione dell’amicizia che mi lega al neo segretario Siragusa. Come la mia storia e i miei interventi politici raccontano – dice – sono un fervido sostenitore dell’abbattimento degli steccati politici e altrettanto fervente assertore dell’idea di squadra, intesa come rispetto dell’individualità politica di ognuno, ma al servizio della comunità”. Allo stesso Siragusa, che ha accennato alla presenza di Pellegrino in rappresentanza del movimento di Musumeci, il consigliere spiega la sua posizione. “Mi duole smentire la sua dichiarazione, fatta forse sull’onda dell’entusiasmo per la nuova importante nomina e mi fa specie che proprio lui che fa politica da tanti anni non sia stato lungimirante al punto da comprendere che la mia presenza – aggiunge – era a solo titolo personale e non, come invece è stato dichiarato, in rappresentanza del gruppo di cui faccio parte. Gli perdono la svista e la dichiarazione ovviamente in ragione dell’entusiasmo per la nomina che ha appena ricevuto. Certamente, lo ha confuso rispetto alla mia presenza e al motivo sotteso. Gli rinnovo i miei auguri”.