Pensabene ed il Gela si separano, contatti con Domenicali e Cacciola

Gela. Le strade tra Andrea Pensabene ed il Gela sono destinate a separarsi. Da decidere la formula, se cioè attraverso un accordo consensuale o unilaterale, ovvero un esonero. La sostanza non cambia. Pensabene ha la necessità di stare accanto alla sua famiglia per motivi personali e probabilmente non ha la serenità per concentrarsi sul calcio. Il Gela ne ha preso atto e dopo aver riflettuto 48 ore ha deciso di sondare altri allenatori. Tre i nomi che sono circolati in queste ore ma la scelta sembra essere ricaduta solo su uno di essi. Si tratta di un tecnico siciliano conosciuto, che ha vinto campionati in D ed in Eccellenza. Il nome? Circola quello di Gaspare Cacciola, ex Siracusa. Sabato mattina con tutta probabilità sarà presentato nel corso di una conferenza stampa pre-partita.

Tra i nomi contattati c’è anche quello di Lele Domenicali, amatissimo dai tifosi del Gela per via di quella annata straordinaria che porto la squadra in C1 dopo una splendida cavalcata. Dopo l’esperienza non proprio esaltante a Mazara, Domenicali vuole rimettersi in gioco in una piazza importante. Ed a Gela tornerebbe molto volentieri e lo ha già fatto sapere al club. I contatti ci sono stati ma l’accordo no. Non è però l’unico nome in agenda di Vittoria e Scerra. Da escludere quelli di Campanella e Strano.