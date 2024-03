Pensabene non è un traghettatore, Gela proiettato alla prossima stagione: con lui Bonaffini

Gela. Come annunciato ieri dalla società, Andrea Pensabene è il nuovo allenatore del Gela Calcio. Ma non è tutto. Il tecnico palermitano allenerà i biancazzurri non solo in queste ultime cinque giornate di Eccellenza, ma anche nella stagione successiva. L’obiettivo, come affermato ai nostri microfoni dal tecnico, sarà quello di dare un’identità ad una squadra di qualità ma scarica e priva di idee e di valutare i giocatori in queste ultime cinque gare di campionato per decidere se riconfermarli in vista del prossimo anno o mandarli via. Ufficiale anche il ritorno, se così possiamo definirlo, del direttore sportivo Alessandro Bonaffini, che aveva deciso nelle ultime settimane di andare via per dare una scossa all’ambiente e che adesso è ufficialmente tornato, fortemente voluto dallo staff tecnico e dalla società, per programmare la stagione a venire.