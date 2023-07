Pensiero economico analizzato dai più importanti ricercatori, Aispe e Sise scelgono anche Morselli

Gela. Si svolgerà tra il 19 e il 21 ottobre la Conferenza Internazionale dal titolo “Centri, periferie, reti. Persone, beni e idee in movimento nella storia dell’economia”, che per la prima volta vede insieme l’Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico (AISPE) e la Società Italiana degli Storici Economici (SISE), come organizzatori. La Conferenza si terrà presso l’Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Un evento di rilevanza internazionale dato che le duecento figure accademiche selezionate provengono dalle università di tutto il mondo. Tra i relatori per la sessione plenaria, Beatrice Cherrier, CNRS & CREST, ENSAE-Ecole Polytechnique e Mario Del Pero, SciencesPo, Paris; Ivo Maes, National Bank of Belgium. Ci sarà anche il gelese Alessandro Morselli dell’Università di Roma Sapienza, che ha inviato al Comitato scientifico un abstract dal titolo “Paolo Sylos Labini’s contribution and affinities with institutional economic thought”. Il testo propone uno studio sull’orientamento interdisciplinare del grande economista Paolo Sylos Labini e come questo abbia una relazione con l’approccio istituzionalista, attraverso un metodo pluridisciplinare che interpone la vecchia economia istituzionalista e la nuova economia istituzionalista.