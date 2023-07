Discarica abusiva a Mazzarino, scattano i sequestri: due denunciati

Mazzarino. I carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, unitamente ai colleghi del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dei reati in materia ambientale, hanno svolto dei controlli mediante dedicati sorvoli dei comuni nisseni. Nello specifico, durante uno di questi, nel comune di Mazzarino, notavano la presenza di un camion intento a scaricare dei rifiuti in un’area in via Castelvecchio. L’uomo alla guida del mezzo, accortosi di essere stato scoperto, ha tentato di scappare, ma veniva seguito dai carabinieri a bordo dell’elicottero, e successivamente bloccato dai colleghi allertati a terra. L’area in questione, di circa 1500mq, e il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti sono stati sequestrati.