Per i debiti fuori bilancio niente numero legale, salta seduta: pochissimi in aula

Gela. Pochi, pochissimi, i consiglieri comunali presenti in aula, questa sera. Era il turno di altri debiti fuori bilancio, ma addirittura alla prima chiamata dell’appello, da parte del presidente Salvatore Sammito, hanno risposto solo in nove e le cose non sono migliorate un’ora dopo. Quindi, niente numero legale e seduta che slitta a martedì prossimo. L’assise civica ne avrebbe potuto approfittare per andare avanti nell’esame dei debiti fuori bilancio. I numeri, però, sono stati tutt’altro che felici e il presidente si è visto costretto a dichiarare lo sciogliete le righe anticipato. Da tempo, non si registrava una presenza così ridotta di consiglieri in aula. Evidentemente, tra l’attesa di valutare il nuovo assetto delle commissioni e la necessità di avere riscontri dal sindaco sui prossimi mesi, questa sera c’erano meno vincoli.