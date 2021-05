Percettore del reddito di cittadinanza arrestato per spaccio

Gela. Quasi 400 grammi di hashish, cocaina e mannite per tagliarla sono stati sequestrati ad un uomo di 38 anni, arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di giovedì un equipaggio della squadra investigativa del Commissariato ha fermato l’uomo, gravato da precedenti per stupefacenti. Di seguito alla perquisizione personale i poliziotti gli hanno trovato addosso cinque involucri di hashish. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno rinvenuto tre panetti interi di hashish, altri tre involucri della stessa sostanza, due dosi di cocaina, della mannite, utilizzata per il taglio delle dosi di cocaina, e due bilancini elettronici di precisione. In totale sono stati sequestrati 371 grammi di hashish, 0.68 di cocaina e 11.61 grammi di mannite.