Petroservices trasferisce tutti i lavoratori locali, no sindacati: “Vuole licenziare”

Gela. Quindici operatori locali dovranno lasciare i cantieri in città della Petroservices Mediterranea. E’ stato deciso il trasferimento in Abruzzo. L’azienda, che ha importanti commesse da Eni ed Edison e opera in più Regioni, lavora anche negli appalti del sito locale di Enimed. I vertici dell’azienda, ritenendo che non ci siano più i presupposti per mantenere le attività sul territorio, ha notificato i provvedimenti di trasferimento ai lavoratori. La tensione è alta, anche perché il tavolo di confronto tra i manager dell’azienda e le segreterie di Filctem e Femca, non ha sortito effetti. La decisione aziendale appare irrevocabile, ma per i sindacati si tratterebbe solo del tentativo di tagliare i lavoratori locali, aprendo una sorta di “precamera dei licenziamenti”. Operatori e sindacato sono convinti che ci siano commesse di lavoro sufficienti per proseguire i lavori nel sito locale. L’azienda si occupa delle attività nelle aree dei pozzi estrattivi. I dipendenti hanno dichiarato lo stato di agitazione, supportati da Filctem e Femca. Il sindacato ha chiesto l’intervento della prefettura e domani dovrebbe tenersi un incontro.