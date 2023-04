Pienone allo stadio Presti per la semifinale playoff tra Gela e Vittoria

Gela. La SSD Gela può sicuramente sorridere, oltre che per il successo contro gli acerrimi nemici vittoriesi, anche per il pienone dello stadio, nonostante il maltempo che, nelle scorse partite, ha costretto i tifosi ad andare via dal campo a causa dell’assenza della tettoia a coprire la tribuna.

“Voglio ringraziare il pubblico che oggi è stato straordinario – afferma il direttore Marco Cammarata – era da tempo che non vedevo il Presti con quasi 3000 persone. Un plauso va alla tribuna e alla curva perché hanno incitato la squadra per 120 minuti”.

“Siamo una squadra in grado di poter vincere i playoff anche andando a Catania – afferma mister Paolo Bentivegna – sicuramente andremo lì per giocarci la partita e per vincere”.