Pizza d’autore, “Bella Napoli” nella guida ai migliori ristoranti

“Siamo stati citati per gli antipasti, la pizza e in particolar modo per la pastiera – spiega Daniele Cacciuolo – Essendo campani ci teniamo a completare le cene con il dolce e, da un po’ di tempo, anche con alcuni digestivi tipici della nostra zona. Secondo me – continua – nella vita bisogna essere tanto ambiziosi, non si deve mai smettere di sognare e di rincorrere i propri sogni. Soprattutto se sei lontano da casa ti impegni maggiormente e quando ci riesci è qualcosa che ti inorgoglisce”. Essere l’unico locale gelese inserito all’interno della Guida ai migliori ristoranti rappresenta per Daniele Cacciulo non solo un importante traguardo, ma soprattutto una valida occasione per poter ampliare la sua clientela attingendo ancor di più dal panorama regionale. “Ho avuto la fortuna di avere clienti provenienti dall’altra parte della Sicilia, come Palermo, Catania e addirittura anche Trapani – dichiara Daniele Cacciuolo – Giunti al nostro locale, consiglio loro di assaggiare un po’ tutto, dagli antipasti, alla pizza, ai nostri dolci. Abbiamo cercato di portare a Gela un pezzettino di Napoli – afferma – e per fortuna ci siamo riusciti”.