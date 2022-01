Pnrr e Zes, incontro con l’Università di Catania: “Piena disponibilità a collaborare”

Gela. C’è la disponibilità, anche a siglare un protocollo d’intesa, complessivo. I referenti dell’Università di Catania hanno risposto all’amministrazione comunale. In settimana, si è tenuto un incontro. L’assessore Terenziano Di Stefano ha voluto avere un confronto, per ora solo in video-call, con i responsabili dell’ateneo. Sul tavolo, soprattutto una collaborazione per i bandi del Pnrr, che mettono a disposizione fondi consistenti. Il modello è quello che si sta portando avanti con altri programmi di finanziamento, da “Agenda Urbana” e fino a “Qualità dell’abitare”. L’amministrazione comunale e l’assessorato allo sviluppo economico vorrebbero aprire anche il fronte del Pnrr e per questa ragione Di Stefano ha chiesto un supporto, che potrebbe arrivare da esperti e docenti dell’università di Catania. “Si tratta di una formazione che verrebbe garantita, a costo zero, a nostri dipendenti e funzionari, che acquisirebbero le necessarie competenze, per procedure comunque complesse, come quelle dei bandi del Pnrr, che per noi sono molto importanti. Nelle prossime settimane, cercheremo di avere un altro incontro, in presenza, direttamente con il rettore dell’ateneo. Abbiamo fatto presente, anche per correttezza, che l’amministrazione ha già aperto un canale di collaborazione con l’università Kore di Enna, ma ci è stato risposto che questo non determina alcun ostacolo. Non c’è concorrenza, quando si tratta di supporto per accedere a bandi, come quelli del Pnrr”. Una potenziale collaborazione, tra l’amministrazione comunale e l’università etnea, che potrebbe toccare anche la Zes locale.