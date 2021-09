Poche risorse per pagare gli avvocati, prelevati 90 mila euro dal fondo del sindaco

Gela. Più di una preoccupazione, il sindaco Lucio Greco l’aveva già sollevata in consiglio comunale, nel corso del dibattito sugli strumenti finanziari. Tra le spese che si fanno sentire, secondo il primo cittadino, ci sono quelle per gli incarichi legali esterni. Il municipio deve coprire una lunghissima sequela di cause giudiziarie, generate da un contenzioso che tende ad aumentare. Negli ultimi giorni, con il settore affari legali che non dispone delle risorse necessarie, è stato autorizzato un prelievo dal fondo di riserva, a disposizione del sindaco. Novantamila euro per saldare le parcelle rilasciate dai professionisti che hanno rappresentato il municipio in diversi procedimenti.