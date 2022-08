“Politiche? Candidatura forte dal territorio”, Siragusa: “Pd e Greco sono lontani”

Siragusa non cambia linea quando si preme il tasto della giunta comunale. “Il Pd e il sindaco Greco sono politicamente lontani – continua – tutte le questioni che due anni fa ci portarono a lasciare la giunta rimangono irrisolte. Per questa ragione, abbiamo chiesto un confronto sui temi, che non c’è stato. Il Pd è sempre disponibile per la città e la nostra opposizione non è aggressiva. La crisi non si risolve a livello numerico ma anzitutto su un piano politico. Il Pd per il settore ambiente? Sono scelte del sindaco e non credo ai tecnici. I tecnici più esperti per quel settore sono sempre stati assessori politici. I tecnici non hanno mai portato risultati. La gestione dei rifiuti è una componente eminentemente politica e come tale dovrà essere affrontata dal sindaco, che farà le proprie scelte. Il Pd, fino ad oggi, sui temi istituzionali non si è mai tirato indietro ma per il bene della città e non per ambire ai posti”.