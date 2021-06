Politici, avvocati, forze dell’ordine e commercianti: in campo nel torneo dell’Amicizia

Gela. Politici (consiglieri e assessori), forze dell’ordine, commercianti e avvocati, tutti insieme sul campo da calcio, per una ripresa anche delle attività agonistiche. Ieri, si è tenuto il quinto triangolare dell’Amicizia. Le formazioni dei politici, degli avvocati e la selezione di forze dell’ordine e commercianti, si sono affrontate sul prato del centro sportivo “Real Gela”. La selezione di forze dell’ordine e commercianti si è imposta, dopo i calci di rigore, su quella dei legali. I politici, con il risultato finale di 2-1, hanno avuto la meglio sugli avvocati (per i politici sono andati in rete Terenziano Di Stefano ed Emanuele Alabiso entrambi su assist di Scerra). La sfida tra i blu delle forze dell’ordine-commercianti e i politici ha assicurato il successo ai primi, che hanno vinto con un secco 3-0. Alla fine, un breve rinfresco e la premiazione, per concludere uno dei primi tornei, organizzato dopo il lungo periodo delle restrizioni anti-Covid.