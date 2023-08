Polizia municipale nelle ore notturne, nessun accordo: Greco, “mi appelo a tutto il corpo”

Gela Un appello al corpo di polizia municipale a profondere il massimo impegno in questi mesi estivi, nella consapevolezza del momento di difficoltà che l’amministrazione comunale sta attraversando sia sul piano finanziario che per via della ridotta dotazione di personale. A lanciarlo, stamane, sono stati il sindaco, Lucio Greco e la dirigente a interim del settore, la segretaria generale del Comune Carolina Ferro. L’amministrazione è consapevole di avere una dotazione di personale marcatamente inferiore. Un dato su tutti. A fronte di un organico di 559 unità, il Comune assicura giornalmente la piena efficienza dell’ente con appena 297 dipendenti. Inoltre, nella stagione estiva, le incombenze per il Comando Vigili si assommano e la Polizia Municipale è chiamata ad assolvere ai propri compiti in maniera ancor più capillare, malgrado l’ulteriore ostacolo della riduzione di personale dovuta alle ferie. “Nonostante diversi incontri – afferma il sindaco – con il sottoscritto e con la dirigente a interim, rispetto a una richiesta di servizi, l’amministrazione comunale non ha avuto riscontro positivo da parte del Comando Vigili. Nei mesi estivi si rendono necessari specifici servizi, a causa del prolungamento dell’orario dei pubblici esercizi fino alle due della notte. Per queste ragioni auspichiamo una maggiore collaborazione affinché i vigili, assieme alle altre forze di polizia, possano garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e dei commercianti fino all’orario di chiusura. A oggi i dipendenti non hanno aderito a un apposito progetto obiettivo, rifiutando altresì di prestare lavoro straordinario. Tutto questo nonostante sia chiara la necessità e l’indispensabilità di questi servizi, così come richiesto dalla prefettura e dalla questura”. Si tratta di attività lavorativa su base volontaria. Pertanto il sindaco non può che rivolgere un appello ai lavoratori interessati.