Crisi Consorzio di bonifica, sbloccate due mensilità arretrate: Randazzo, “ok a contributo”

Gela. Qualche sviluppo favorevole si è concretizzato per i lavoratori del Consorzio di bonifica. Nelle scorse ore, sono stati sbloccati gli stipendi per le mensilità di maggio e giugno. Da tempo, gli operatori locali sono in stato di agitazione. Le condizioni di lavoro e lo stato di “salute” dell’ente sono tra le criticità maggiori. Mancano risposte dai vertici palermitani e il commissario non ha mai dato riscontro alla richiesta di incontro “formalizzata ormai 99 giorni fa”, dice il segretario della Flai-Cgil Peppe Randazzo. “Inoltre, sempre questa mattina, dopo l’ennesimo incontro all’assessorato al lavoro di ieri, è arrivata da Palermo la tanto sospirata notizia, per nulla scontata, dello sblocco della prima semestralità del 2023 del contributo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 5 del 2014”, scrive Randazzo in un post sulla sua pagina facebook.