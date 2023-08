In consiglio sì a due debiti, soglia assicurata da opposizione: niente da fare per quello Ricara

Gela. Due debiti fuori bilancio approvati, con il sostegno di pezzi dell’opposizione, dai civici ai grillini passando per il centrodestra, e un terzo che non ha ottenuto la soglia necessaria per la votazione. Si conclude così la seduta di consiglio comunale che non ha riservato troppe sorprese. I pro-Greco si confermano privi di autosufficienza in aula e hanno risentito di diverse assenze tra le proprie fila. Esponenti di opposizione, ribadendo la linea della “responsabilità”, sono rimasti per la votazione e c’è chi ha dato riscontro favorevole, trattandosi di debiti maturati da sentenze ormai passate in giudicato. In totale, dieci presenti in aula (sette sì e tre astenuti di opposizione). Niente da fare, invece, per il debito più consistente, quello vantato dalla società nissena Ricara che da anni si occupa del servizio di accalappiamento dei cani randagi. Circa centocinquantamila euro, per un iter già commissariato.