Polo tecnologico “Sinapsi”, “nove milioni dalle compensazioni”: sindaco va avanti sul progetto

Gela. In attesa della firma del dirigente comunale al patrimonio, adesso considerata necessaria per formalizzare l’atto, c’è stata una breve frenata per il comodato d’uso dell’ex casa albergo Eni, che consentirà all’ente municipale di averne la piena disponibilità, attraverso l’apertura di “Macchitella lab”. Su un altro fronte, quello del polo tecnologico “Sinapsi”, pare ancor più consolidata la volontà dell’amministrazione comunale di arrivare fino in fondo all’iter, per poi finalizzare la piena proprietà della struttura che dovrebbe sorgere a Brucazzi. Il sindaco Terenziano Di Stefano e le altre parti del progetto per il polo tecnologico, Sicindustria e l’Università “Kore”, hanno ulteriormente affrontato la questione. “L’ente comunale metterà a disposizione nove milioni di euro dalle compensazioni – dice il primo cittadino – si aggiungeranno agli altri nove milioni, invece ricompresi nello stanziamento ministeriale”. Non si procederà con i fondi delle royalties di “Argo-Cassiopea”. Con una produzione ancora non avviata a pieno regime e senza stime dettagliate, questa opzione è stata messa da parte. Il sindaco Di Stefano crede molto nell’innesto di una struttura per l’alta tecnologia ed è pronto appunto ad investire fino a nove milioni di euro. “Ci saranno chiaramente altri passaggi – precisa – ma soprattutto i soggetti istituzionali coinvolti si dovranno impegnare, almeno per i prossimi dieci anni, a sfruttare il polo “Sinapsi”, con attività finalizzate”.