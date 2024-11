Lavori in ospedale, amministrativi nella struttura dell’infettivologico: disagi e tanti rischi

Gela. I lavori in corso per la casa di comunità, finanziati con fondi Pnrr, ormai da tempo hanno dirottato il personale amministrativo dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, in gran parte, nella struttura del pronto soccorso infettivologico, sorto, dopo una lunga attesa, solo nella fase finale dell’emergenza Covid. Ad oggi, serve sostanzialmente come magazzino e il personale amministrativo è stato dislocato in stanze che non si adattano al lavoro da svolgere, piccole e non adeguate. Inoltre, nella stessa struttura è presente una Tac, per cui la temperatura deve costantemente rimanere sotto i venti gradi e gli amministrativi temono le radiazioni del sistema che viene attivato quando c’è l’esigenza di esami più accurati. Una situazione che si sta prolungando e che pare stia causando non pochi inconvenienti. Tra gli amministrativi, infatti, ci sono anche disabili. Gli standard di sicurezza non sarebbero affatto rispettati.