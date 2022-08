“Popolari e autonomisti” con Caci, parte la corsa all’Ars: civici alla prova delle urne

Gela. L’ufficialità era dietro l’angolo e in queste ore è arrivata anche via social. Il medico Rosario Caci sarà il candidato locale all’Ars, da quanto riportato sotto il simbolo “Popolari e autonomisti”, che mette insieme l’area politica dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo e dell’attuale assessore Antonio Scavone e in città diverse sigle civiche, che si richiamano ai colori di “Una Buona idea”, “Impegno comune” e “Gela città normale”. Il preludio due settimane fa, quando a Villa Peretti Lombardo e Scavone hanno di fatto detto sì alla corsa di Caci. La sua candidatura si associa al percorso autonomista e chi lo sostiene, presente anche nella giunta del sindaco Lucio Greco (gli assessori Terenziano Di Stefano e Ivan Liardi) e all’assise civica, si misurerà soprattutto con i partiti. Caci, il cui nome negli ultimi anni è spesso stato fatto alla vigilia di scadenze elettorali ma anche per il governo cittadino, potrebbe essere un outsider, sottraendo consensi ai big dei partiti.