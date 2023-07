Porto, attesa per ultimo ok Regione: lavori monitorati, ci sarà un protocollo di legalità

Gela. Sono attesi da anni mentre il porto rifugio rimane praticamente tagliato fuori da ogni via commerciale e non solo. I lavori di dragaggio e per gli interventi nel braccio di ponente da alcuni mesi sono legati a doppio filo alla firma del governo regionale che deve validare definitivamente l’accordo attuativo, già sottoscritto dall’amministrazione comunale e dall’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Il capitolo finale non è stato ancora scritto. Da Palermo sono attese buone nuove, ad oggi non pervenute. La prefettura di Caltanissetta, da tempo, segue tutte le vicende che si concentrano intorno al porto e ai tanti iter andati troppo spesso a vuoto. Proprio la prefettura e l’Autorità portuale, che avrà la piena gestione dei siti locali, hanno intanto dato forma ad un protocollo di legalità. Quelli per l’infrastruttura locale, con costi che sono aumentati e saranno quasi per intero sostenuti dall’Autorità della Sicilia occidentale, saranno lavori sottoposti a controlli assai stringenti, sia per evitare illeciti corruttivi sia soprattutto per prevenire qualsiasi infiltrazione della criminalità organizzata, nel ciclo delle attività e in quello della manodopera.