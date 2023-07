“Udc? Progetto va avanti”, Incardona: “Centrodestra locale non può imporre veti di appartenenza”

Gela. La precedenza, in questa fase, l’ha data all’amministrazione comunale, impegnata a fronteggiare la crisi finanziaria. L’assessore Salvatore Incardona continua, comunque, a rivedersi nell’Udc e negli ultimi giorni ha avuto contatti sia con i riferimenti regionali sia con quelli nazionali. “Il fatto che il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il coordinatore regionale Decio Terrana, in settimana, siano stati in visita sul territorio – spiega Incardona – è segno che l’Udc c’è e guarda con attenzione a questa area della Sicilia”. Era in programma un incontro con i vertici del partito ma impegni istituzionali non l’hanno permesso. Incardona si rivede nel progetto, nonostante nel recente passato avesse preso le distanze. Pian piano c’è stato un riavvicinamento. L’assessore, invece, è piuttosto scettico sull’alleanza di centrodestra “blindata”. “Il centrodestra locale? Penso che la politica sia fatta di inclusione e non di esclusione – dice – non capisco come si faccia a porre un vincolo. Non ci si può alzare al mattino, dirsi di centrodestra e avviare un percorso precluso ad alcune forze ma aperto ad altre. Non credo che questo centrodestra possa decidere chi starà nell’alleanza e chi non ne farà parte”. Incardona si riferisce alla nascente coalizione di centrodestra, allargata a renziani e centristi di “Noi Moderati”, ma che non pare per nulla intenzionata ad aprire le porte ai pro-Greco.