Porto isola, affidato l’appalto del progetto “cold ironing” per abbattere le emissioni

Gela. Il progetto venne finanziato con fondi Pnrr per un totale di circa un milione di euro. Sarà realizzato al porto isola. Verrà infatti attivato il sistema “cold ironing” per abbattere le emissioni delle navi in transito con l’elettrificazione delle banchine, in un processo di graduale decarbonizzazione. L’appalto è stato assegnato e ricomprende la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la realizzazione. L’Urega di Caltanissetta lo ha aggiudicato al Consorzio stabile San Pietro scarl di Favara, in provincia di Agrigento. L’iter è stato seguito dall’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Tre anni fa, attraverso ministero e Regione, fu ufficializzato lo stanziamento.