Porto rifugio, capannone sotto sequestro: verifiche previste anche all’interno

Gela. Il sequestro risale ad alcune settimane fa, anche se la capitaneria di porto non l’ha reso pubblico. Sono stati apposti i sigilli ad una vasta struttura, al porto rifugio, ormai da anni chiusa e in stato di forte degrado. Il capannone era stato avviato dalla “Gelapesca”, per la lavorazione e la commercializzazione del pescato. Oggi, si presenta in condizioni ritenute allarmanti, anche su un piano di tenuta ambientale.