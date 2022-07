Sterpaglie e verde incolto, nuovo rogo: fiamme e fumo in via Butera

Gela. Le aree verdi incolte si confermano pericolose, anche nel perimetro urbano. Sterpaglie e verde in abbandono sono andati in fiamme, su un tratto di via Butera. Il fumo si è propagato nell’arco di pochi minuti, rendendo l’aria quasi irrespirabile. I residenti hanno segnalato l’incendio, dovendosi rifugiare nelle abitazioni, proprio per il fumo e per le difficoltà generate dal rogo.