Portualità, progetto “Marina di Gela” ancora in essere: valutazioni insieme all’amministrazione

Gela. Quello della portualità è un percorso che negli anni, a livello locale, si è sempre presentato ad ostacoli. Ancora oggi, seppur ci siano stati flebili mutamenti, la strada da fare è lunga. L’amministrazione comunale non intende trascurare questo fondamentale perno dell’infrastrutturazione cittadina. Il sindaco Terenziano Di Stefano attende un primo incontro con il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti. Si sarebbe dovuto tenere nelle scorse settimane. Poi, era stato stabilito per domani ma pare che un contatto vero e proprio sarà possibile la prossima settimana. Ieri, il sindaco, che la delega in materia l’ha assegnata all’assessore dem Giuseppe Arancio, ha avuto una riunione con i riferimenti che seguono il progetto “Marina di Gela”, volto al rilancio delle aree commerciali del sito portuale locale. Un’intesa di massima tra Sicindustria, che propugna l’investimento, e il Comune, venne sottoscritta tre anni fa. L’iniziale auspicio era che si potesse trattare di sviluppi consequenziali ai lavori per il porto rifugio. Nel sito, invece, gli interventi non sono ad oggi ancora partiti.