“Positivo a lungo termine” invoca il ricovero, due tumori e cure oncologiche negate

Oggi pomeriggio, solo dietro insistenze del paziente, che ieri aveva ricevuto l’esito positivo anche del terzo tampone, un medico dell’Usca lo ha sottoposto a visita domiciliare.

Durante il lungo isolamento Casciana ha iniziato una terapia “fai da te”, indispensabile ad alleviare le sofferenze legate all’avanzata dei due tumori alla testa diagnosticati ad agosto dopo un lungo pellegrinaggio iniziato dall’ospedale “Vittorio Emanuele” e finito al “Carlo Besta” di Milano, passando per il “Garibaldi” di Catania prima di fare parte della lista degli incolpevoli pazienti banditi dagli ospedali perché positivi al covid-19.

“Sono positivo a questi tamponi ma non ho mai accusato alcuna patologia riconducibile al coronavirus – incalza Massimo Casciana – Nessuno stato influenzale né tantomeno tosse o affaticamento. Non ho mai perso l’olfatto e il gusto. Le uniche patologie che mi preoccupano sono quelle legate ai due tumori e per le quali continuo a curarmi autonomamente, senza l’ausilio di personale sanitario”. Da qualche giorno il soccorritore volontario della Cri ha difficoltà a deambulare, trema e le crisi epilettiche sono sempre più frequenti.

“Voglio solo essere ricoverato, non chiedo altro – conclude Casciana – Invoco il diritto alla salute. Mi hanno lasciato solo. Il medico di famiglia sostiene di non potere fare nulla se non affidarmi all’Asp cl2. In quarantena ho iniziato a farmi punture all’addome, somministrarmi cortisone indispensabile ad alleviare un mal di testa che sembra non andare via. Quando si attenua tornano le crisi epilettiche. Gli effetti sono devastanti. Da qualche giorno non riesco a deambulare e mantenere l’equilibrio. Mi sento morire”.