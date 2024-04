Villa comunale, bagni ancora fuori uso: “E’ un disservizio che si ripete in continuazione”

Gela. Lo ha denunciato più volte, “da cittadino”. Marco Di Dio torna a segnalare che all’interno della villa comunale sono nuovamente off limits i bagni pubblici. Un disservizio che pesa su chi frequenta la zona, principalmente anziani ma non solo. “Avere un giardino pubblico come la villa Garibaldi ma senza bagni fruibili credo sia assai disdicevole – dice Di Dio – non è bello per nessuno imbattersi in gente costretta ad espletare i bisogni in giro”.