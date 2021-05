Potenziamento depuratore Macchitella, ok da Cts: “Fondamentale anche per Manfria”

Gela. Il progetto per il potenziamento del depuratore di Macchitella incassa uno dei pareri favorevoli fondamentali, quello della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali. Un passo praticamente decisivo per arrivare a lavori ritenuti essenziali, anche per rispondere alle tante procedure di infrazione attivate dall’Unione europea. La commissione opera nell’ambito delle procedure avviate dall’assessorato regionale territorio e ambiente. Il progetto prevede un ampliamento da un’attuale capacità di 12mila abitante equivalente a 25mila. In questo modo, il sistema, oltre a servire le utenze di Macchitella potrà dare supporto a Manfria e alle zone di espansione di Marchitello. Il potenziamento del depuratore, attualmente gestito da Caltaqua, fa seguito ai lavori, avviati, per il raddoppio del sistema consortile, presente all’interno della raffineria Eni di contrada Piana del Signore. L’intero ciclo della depurazione, a livello locale, è stato spesso al centro di verifiche e due anni fa arrivò anche la commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Il parere rilasciato è favorevole sul fronte della valutazione di incidenza ambientale e di non assoggettabilità a Via. Sono previstre delle prescrizioni, a partire dal costante monitoraggio per il rispetto dei parametri ambientali.